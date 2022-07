Bilhete Postal

Somos um país pobre, que tem passado as últimas décadas a desperdiçar oportunidades. A última é a bazuca que está agora a arrancar, com uma chuva de milhões que podem contribuir para modernizar o País e dar uma nova esperança a Portugal.Mas que também podem ter um efeito altamente pernicioso, se mais uma vez prevalecer uma lógica clientelar, pouco transparente e incapaz de gerar riqueza, desenvolvimento e bem-estar.Falhar de novo será um choque coletivo de que a democracia dificilmente conseguirá recuperar.Perante os recentes sinais negativos, urge arrepiar caminho com urgência.No cumprimento do desígnio do Correio da Manhã, saiba o leitor que pode contar com a vigilância ativa dos nossos jornalistas de investigação sobre o uso que vier a ser dado a tantos milhões, que são património de todos nós.