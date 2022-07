Bilhete Postal

Portugal, País da não-inscrição. No livro ‘Portugal Hoje, o Medo de Existir’ o filósofo José Gil definiu com exatidão parte do ser português, numa análise cheia de atualidade.



Portugal, País onde nada importa, nada fica inscrito ou comprometido, tudo entra na "impunidade do tempo", não há culpa nem responsabilidade. É isso a "não-inscrição".





Portugal, País da não-inscrição, quer seja o ministro inimputável pelos seus erros, a Justiça atrasada a julgar os estafermos ou o capitalismo emperrado nos seus termos.Portugal, País onde todos fiscalizam a bazuca mas em que Marcelo se espanta, "com tantas entidades a fiscalizar, espero que seja mesmo fiscalizada".Portugal, País tão centralista, com 16 mil milhões de euros, mas onde o ministro da economia de um País tão centralista diz no Parlamento que o Governo nada tem a ver com a distribuição do dinheiro. Portugal, País da não-inscrição.