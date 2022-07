Bilhete Postal

Há 4 anos, na ressaca do verão anterior que tinha provocado inúmeras mortes em Portugal, organizámos uma reflexão subordinada ao tema "o CM não esquece".Ouvimos especialistas, Proteção Civil, autarcas e populações locais, e suscitámos em todo o País uma série de debates sobre o combate aos fogos.A prioridade total, nessa altura, era obrigatoriamente encontrar formas de evitar a perda de mais vidas. Mas a troca de ideias proporcionada pelo Correio da Manhã tocou temas como o ordenamento do território, o combate à desertificação ou a reflexão sobre o código penal.Por muito que custe a uma certa elite urbana bem pensante, o tema do agravamento das penas para os incendiários é pertinente, e deve suscitar uma reflexão ponderada, não em plena época de fogos, como é óbvio, mas procurando um ambiente de tranquilidade e reflexão coletiva.