Bilhete Postal

O barómetro da Intercampus lança este mês o tema das presidenciais. A 4 anos de distância, traçámos diversos cenários com potenciais candidatos. É evidente que tudo dependerá de quem decidir efetivamente avançar. Mas as sondagens têm sempre um papel relevante na decisão.Entre os vários cenários, resulta que Costa seria o melhor candidato da área do PS. Já Santos Silva, preferido da direção do partido, tem neste momento poucas hipóteses.À direita, Marques Mendes, aliado tradicional de Montenegro, surge bem posicionado, mas Paulo Portas também está dentro do jogo. Curiosamente, Passos mantém um eleitorado fiel.Problema para os partidos: no final, decidimos incluir Gouveia e Melo. O almirante terá de ser levado muito a sério na corrida a Belém. Eis uma boa leitura para esta sexta-feira, no nosso Correio da Manhã.