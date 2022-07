Bilhete Postal

Com estabilidade política para 4 anos, um crescimento económico que bate recordes na Europa e uma fortuna gigantesca que vem de ‘bazuca’ da Europa para investir e modernizar o País, tudo apontava para um Estado da Nação eufórico.E porém o debate desta semana no Parlamento vai ser feito no meio de nuvens cinzentas, incertezas.De onde virá este desassossego fino que se entranha na nossa vida, este sentimento indefinível, vago, fugidio, que toma conta do nosso dia a dia e que nos enche de incerteza?Por trás do manto diáfano do otimismo, a nudez crua da nossa depressão. Esta certeza de que estamos numa espécie de compasso de espera, à beira de algo que não controlamos, não prevemos, mas que sabemos que não é bom.É este o estado de espírito que vai marcar o debate sobre o Estado da Nação, esta semana, no Parlamento.