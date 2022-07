Bilhete Postal

A morte de duas pessoas que fugiam do fogo, em Murça, é o facto mais triste de um novo dia de incêndios.Aos poucos, as chamas apertam o seu garrote, traduzido em três mortos, mais de duas centenas de feridos, e uma área ardida muito superior à dos últimos anos. Os próximos dias vão ser de brasa, com temperaturas perto dos 40 graus.Hoje deverá ser declarado de novo o estado de contingência, quanto mais não seja para fazer o toque a reunir dos meios ainda disponíveis, bem como para reforçar o alerta das populações.Este está a ser um verão terrível de fogos.Mas o pior pode ainda estar para vir.Seria bom que nos lembrássemos sempre que a prioridade é salvaguardar todas as vidas humanas.No balanço principal, só isso verdadeiramente conta.Nos próximos dias, ninguém o deve esquecer.