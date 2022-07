Bilhete Postal

As condições de vida do português médio, assalariado ou reformado, contribuinte cumpridor e esforçado cidadão, têm vindo a agravar-se nos últimos meses.A inflação disparou e come-nos cada vez mais os rendimentos. Neste momento ninguém sabe quando é que os preços vão parar de subir. Os juros, para quem tem empréstimo para a casa, vão ser uma dor de cabeça cada vez mais intensa.Na Saúde, a situação é o caos que se vê. Adoecer transformou-se, nas palavras dos próprios responsáveis pelo sistema, um inferno desaconselhável.Estado da Nação: estamos todos a ficar um pouco mais pobres, mas será na base da pirâmide que assistiremos às situações mais dramáticas.Por isso, hoje, no Parlamento, o Governo tem uma oportunidade de ouro para lançar um plano de emergência social para fazer face ao agravamento das condições de vida.