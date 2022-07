Bilhete Postal

Se o Presidente Marcelo estava na expectativa de ver o que saía do debate do Estado da Nação, a forma como os trabalhos parlamentares decorreram só pode ter provocado uma certeza em Belém.As notícias da morte política de António Costa são claramente exageradas. O primeiro-ministro pode estar cansado dos vários périplos pela Europa, e está. Provavelmente precisa de férias, e precisa. Mas no confronto democrático continua a beneficiar do efeito duplo de ser um político muito hábil, ao mesmo tempo que beneficia de condições únicas de governação. E não se trata apenas da maioria absoluta. Falo da oposição espartilhada: a esquerda está vencida e convencida. O novo PSD procura o seu projeto, mas também os seus protagonistas. E Ventura vai continuar com todo o espaço.Como se diz em Belém, o jogo de Costa está ainda longe de chegar ao fim.