Bilhete Postal

Antigamente eram míticas as cenas de pancadaria no Parlamento de Hong Kong. De quando em vez, a antiga colónia britânica era notícia pelas piores razões - as imagens ainda podem ser vistas no YouTube.Na ótica do cidadão de Hong Kong isso tinha vantagens e desvantagens. Por um lado, era uma vergonha aos olhos do Mundo. Mas pelo menos havia Parlamento, e uma réstia de democracia, um problema existencial que o jugo de Pequim resolveu. Deixou de haver pancada no Parlamento, mas também deixou de haver Parlamento, e já agora democracia que o justificasse. Vem isto a propósito da cena na Assembleia da República: por mim, não estou disponível para aceitar que se transforme numa arena de circo.Se Santos Silva e Ventura querem brilhar à custa um do outro, marquem um ringue privado e não façam pouco da casa da democracia.