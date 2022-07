Bilhete Postal

O futebol é pródigo nas chamadas novelas de verão. Histórias em redor de transferências, enamoramentos e paixões que nos deslumbram durante o defeso e que distraem os adeptos enquanto não regressa o jogo à televisão.O caso mais recente foi o de Cavani, que afinal não veio. Há anos foi Casillas, que apareceu de surpresa no Porto. Lá mais atrás houve Félix, Rui Patrício, e tantos outros.Este ano, aquele que um dia pode ser lembrado como o melhor de todos os tempos foi apanhado numa trama cujo desenlace não se vislumbra. O que se está a passar com Cristiano Ronaldo não é digno. CR7 quer continuar a jogar, e bem, mas ninguém parece querer ficar com o português.Ronaldo deve começar a pensar em acabar a sua carreira com dignidade. O melhor sítio do Mundo para isso acontecer é em Alvalade. Quanto mais cedo, melhor para ele.