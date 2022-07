Bilhete Postal

A execução orçamental é nova manifestação do principal contributo de António Costa para o regime partidário: a reconciliação do PS com as contas certas (sendo que outro é o abraço de urso que normalizou e depois anulou a extrema-esquerda).O excedente do Estado no semestre, superior a mil milhões de euros, é uma boa notícia para a estabilidade financeira do País, e prova que Medina pode ser um trunfo para o futuro. Porém, há o reverso da medalha, que o PSD tem denunciado.O excedente vem sobretudo do aumento brutal da receita fiscal. Montenegro antecipou-se a tudo isto ao acusar o Estado de lucrar com a maldita inflação. Esta é, portanto, a hora da verdade: o Governo passa a ter margem confortável para um plano de emergência.Qual será o foco? Contas certas ou preocupação social? O que for feito com a folga de dinheiro vai marcar a imagem desta governação.