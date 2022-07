Bilhete Postal

Os dados que hoje publicamos sobre a atuação do cardeal-patriarca no caso do sacerdote que abusou de uma criança de 11 anos são muito relevantes, e reforçam os motivos de preocupação sobre o comportamento de D. Manuel Clemente.Depois de inicialmente publicada pelo site Observador, as revelações desta história vão subindo, degrau a degrau, a escala de terror. Segundo o cronograma que hoje se pode desenhar, primeiro houve a denúncia, à qual se seguiu uma decisão consciente de abafar o caso, culminando na continuação da atividade do sacerdote pedófilo na proximidade de crianças de meios desfavorecidos, ou seja, onde as potenciais vítimas são ainda mais silenciosas.O papel do atual patriarca em todo este horror faz com que estejamos perante a maior crise da Igreja portuguesa, pelo menos neste século.D. Manuel Clemente, o líder, sabe muito bem o que tem a fazer perante esta acumulação de pecados.