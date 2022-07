Bilhete Postal

Há algo que não está certo num país que obriga uma grávida a fazer 100 quilómetros com uma dor porque o bloco de partos mais próximo está fechado por falta de médicos.Há algo de errado quando vivemos um outono da natalidade que nos encolhe a população, e mesmo assim não garantimos o mínimo de condições para que nasçam os nossos bebés. Algo se está a passar que nos deve envergonhar profundamente. Quando obrigamos uma das nossas mães a fazer uma distância quatro vezes maior do que devia fazer, somos todos nós que falhamos.António Costa está de férias. Um destes dias, quando acordar de manhã, talvez respire fundo e se olhe ao espelho, como o Presidente Sampaio um dia olhou, para fazer o balanço do Governo de Santana.O que se está a passar na Saúde não pode simplesmente continuar. Envergonha-nos demasiado.