Bilhete Postal

O alerta sobre os preços da eletricidade deve ser levado a sério, mesmo que os mais prejudicados venham a ser os clientes do minoritário mercado livre. Mas o facto de o presidente de uma elétrica prever o aumento de 40% das faturas e ninguém achar impossível mostra que a inflação já está interiorizada na psicologia coletiva.O custo de vida pode agravar-se, e perdurar no tempo, porque todos esperamos que seja cada vez pior, o que cria o ambiente para a especulação, o alarme e o encarecimento descontrolado dos produtos. A tentativa governamental de desmentir os aumentos da eletricidade bate, por isso, na trave. Todos sabemos que, mesmo que não aumente 40%, de uma forma ou de outra a fatura vai aumentar.Nos próximos tempos, a inflação será o principal tema político do País. E a inflação sempre foi devastadora para o poder, qualquer poder.