Bilhete Postal

Com o primeiro título nacional já atribuído ao FC Porto, sábado passado, e o início da grande aventura do Benfica rumo aos milhões da Champions, esta noite, em Lisboa, está dado o pontapé de saída para a época de futebol, apaixonante como todas, mas muito diferente do habitual.A mudança de geração na liderança, feita por Sporting e Benfica, ainda não chegou ao FC Porto. Só quando esse salto for concretizado o negócio do futebol poderá ser encarado como tal: uma indústria em que todas as partes têm a ganhar, mesmo quando circunstancialmente perdem.O passado de atrito, mas também de enorme sucesso de Pinto da Costa torna difícil a normalização desse princípio. Mas ele é inevitável, e acabará por acontecer. Haverá um dia em que o mercado acabará por entrar pela janela dos clubes de futebol. Até lá, que vença o melhor.