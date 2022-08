Bilhete Postal

Seria sempre altamente improvável que a seca não acabasse por condicionar o consumo humano. Os dados sobre a escassez de água no Minho que hoje juntamos ao que já se conhecia sobre Trás-os-Montes e sobre muitas outras zonas do continente são preocupantes.O fantasma da falta de água nas torneiras paira sobre o país. A acumulação na última década de vários anos de seca ou de chuva abaixo do normal tende a reduzir os caudais dos rios e as reservas das barragens.Mas nesta crise da água não são só os elementos que falham. O défice de planeamento dos recursos hídricos, de forma a que possamos gerir a água de acordo com as necessidades de consumo humano, é um erro sério das sucessivas governações na era democrática.Neste momento, pouco mais há a fazer do que esperar que chova. É fraco, como plano de ataque a um problema tão grave.