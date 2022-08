Bilhete Postal

É impossível ficar indiferente à quantidade anormalmente alta de acidentes e de vítimas mortais que se tem vindo a registar nas estradas portuguesas.Os anos de pandemia criaram uma impressão errada. A estatística das mortes ao volante foi afetada pela redução drástica de tráfego, e distorceu a perceção da realidade. Agora, somos surpreendidos pela sucessão de acontecimentos trágicos. A prevenção rodoviária foi uma das vítimas das alterações profundas dos ciclos sociais, provocadas pela pandemia.Descurámos o tema, reduzindo-o praticamente à instalação de radares nas vias mais movimentadas das grandes cidades.Na verdade, confundimos a caça à multa com a prevenção rodoviária.Chegou a hora de combater esta tragédia, e voltarmos a olhar para o problema com as velhas, mas eficazes, armas da pedagogia.