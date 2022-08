Bilhete Postal

Mais do que consultor ou assessor, Sérgio Figueiredo será um ministro-sombra, um para-ministro, um ministro plenipotenciário, no fundo o que quiser, atendendo à amplitude das funções. Seria bom que um deles, ministro ou para-ministro, explicasse bem o que na prática vai fazer Sérgio Figueiredo. Mandar uns SMS, como fez para lançar uns vídeos na Câmara de Lisboa? Ou representar Medina em almoços, cimeiras e negociações? Isto no pressuposto de que o contrato vai mesmo ser assinado.



Costa diz que não se mete na gestão dos gabinetes ministeriais. Ora, isso abre espaço a Marcelo. O Presidente sabe como a situação social é explosiva - uma espécie de paiol de Tancos em risco de rebentar. Isso é razão mais do que suficiente para justificar uma palavra do Chefe do Estado. Em princípio, será suficiente para salvar Medina desta trapalhada, em que ninguém parou para pensar.

Ver comentários