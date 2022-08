Bilhete Postal

O regresso de Passos Coelho ao Pontal é um acontecimento de elevada relevância política. Em primeiro lugar, reforça a ideia de que Montenegro está a conseguir refazer a unidade do partido.Só com a casa arrumada o PSD poderá aspirar a ser escolhido novamente pelos portugueses. Em segundo lugar, a presença de Passos significa que o PSD perdeu definitivamente a vergonha da sua última governação, sentimento que foi muito marcado no tempo de Rui Rio, líder que parecia ter tanta determinação a enterrar a memória desses tempos como o próprio PS.Finalmente, o barómetro da Intercampus diz que o PSD só tem dois nomes para evitar que Gouveia e Melo chegue a Presidente da República: Marques Mendes e Passos Coelho. Passos disse ontem que também "anda por aí".