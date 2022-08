Alertei recentemente, aqui no bilhete postal, para a tragédia que se está a desenrolar nas estradas. Depois disso, tomei boa nota que a GNR foi a primeira entidade a preparar uma campanha de sensibilização. É um pequeno passo. Porém, compete principalmente aos condutores, não nos esqueçamos, fazerem a sua parte - a pressa de viver tudo o que ficou pendente com a pandemia depende de estarmos vivos.Ora, as notícias não param, e há outra área em que o panorama é muito preocupante. As mortes por afogamento, no mar, nos rios ou nas barragens, têm o pior registo dos últimos 5 anos. O desconhecimento e o descuido dos banhistas têm agravado o risco, sobretudo quando não há vigilância. Estas são duas tragédias que continuam a desenrolar-se todos os dias à nossa frente.Nunca é demais chamar a atenção para a necessidade de as prevenir e evitar.