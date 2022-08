Bilhete Postal

Estávamos a nascer pouco, agora estamos também a morrer demais. Parece mera figura de estilo, mas é a grande síntese do problema. O aumento de mortalidade faz do nosso país o recordista europeu. E o pior, estamos agora a descobrir, é que o mesmo está a acontecer às nossas crianças até ao primeiro ano de vida. Desde 2018 que não havia tantas mortes.



Está em sério risco de piorar a taxa de mortalidade infantil. No liceu aprendíamos ser este um grande indicador do desenvolvimento global de um país, e tanto nos orgulhou todo o progresso registado na era democrática, pós-25 de Abril. Agora, e na ressaca da pandemia, se até as Urgências pediátricas fecham em dias normais, quem nos garante que é conjuntural? Ser criança começa a ser fator de risco em Portugal. Não há mais sinais de alarme para ativar. A gestão do sistema de saúde está à beira do abismo.

