Bilhete Postal

É na multiplicação de sinais de mal-estar em vários quadrantes da sociedade que normalmente se começa a notar a mudança de ciclo político. Esses sinais aparecem muito antes de o poder efetivamente mudar, são geralmente difusos e as vozes do dono, que as há em todos os regimes, procuram silenciá-los da melhor forma que encontram.



Foi assim no fim do cavaquismo, na abdicação do guterrismo e no desastre socrático: antes da consumação das quedas já lá estavam os germes da derrocada. A António Costa a maioria absoluta permite governar, o dinheiro da bazuca investir, e o carinho presidencial manter a paz social. Porém, nunca os serviços públicos estiveram tão maus, a autoridade do Estado tão desgastada e a sensação de crise moral tão enraizada. Há um sentimento geral de oportunidade perdida que nos asfixia.

