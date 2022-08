Bilhete Postal

O categórico apuramento do Benfica para a Champions é uma ótima notícia para o clube e para o futebol português, que bem precisa de brilhar nas provas da UEFA. Mas é sobretudo um sucesso tremendo para o presidente dos benfiquistas, que demonstrou não ter medo de arriscar quando apostou num treinador estrangeiro que não trazia um palmarés que se impusesse de forma evidente.



Com este avassalador arranque de temporada, Rui Costa provavelmente garante o poder até ao fim do mandato. Ninguém teria coragem de apear o ‘maestro’ depois de ele mostrar tanto potencial como decisor. O líder das águias ganhou tempo para pensar, planear e executar. Pode agora governar sem pressões, e esperar pelo fruto do trabalho de forma a garantir títulos, e com eles a reeleição.

