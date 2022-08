Bilhete Postal

Eram pequenas notícias no topo das páginas de atualidade sobre a seca, ontem, aqui no CM, mas impressionou-me a quantidade de produções agrícolas que vão cair drasticamente este ano.Frutas, legumes, frutos secos, a pior campanha do século para os cereais, vindimas antecipadas por causa do clima para salvar o que é possível, e mesmo assim só no Douro a queda é de 20%, aqui agravada por outro fator sempre presente na nossa sociedade, a falta de gente para trabalhar.Temos todos andado com o foco na subida da energia, o que é natural, porque resulta da guerra e tem efeitos em cascata em toda a atividade económica. Porém, a agricultura não deve ser o parente pobre da crise. Convém não perder de vista que o mundo rural terá um dos piores anos de sempre, está à beira de uma crise enorme, e vai inevitavelmente agravar ainda mais a inflação.