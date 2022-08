Bilhete Postal

A ideia original foi do Eduardo Dâmaso, que logo adotei efusivamente. Desafiar Vieira para deixar em livro as memórias de uma era, para todos os efeitos, histórica no futebol, e daqui para a frente também na justiça. Foram precisas horas, que muitas vezes pareceram infindas, para convencer o antigo presidente do Benfica.O compromisso estabelecido com Luís Filipe Vieira, e depois outorgado aos jornalistas Marta Martins Silva e João Moniz, foi o de ser sincero em todas as memórias, sem qualquer espécie de tabu, além de trazer novidades que justificassem o esforço de parte a parte, e que seduzissem o leitor, sempre sedento de conhecer os bastidores dos grandes clubes e dos seus dirigentes.Depois de semear a empreitada, fui acompanhando ao longe o processo. O que hoje começamos a revelar são páginas imperdíveis, por serem a verdade de Vieira, uma personagem fulcral na história do futebol português, e não só.