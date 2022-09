"O PS não está a saber lidar com a maioria absoluta", por Carlos Rodrigues

É curiosa, e merece análise, a ideia que começa a generalizar-se no País, e que diz assim: o PS não está a saber lidar com a maioria absoluta.Trata-se de uma sensação agravada por um fator que tem sido recorrente - os ministros novos, que entraram depois das últimas eleições, estão em geral a demonstrar mais energia do que todos os outros que já levam muitos quilómetros nas pernas.Na verdade, o Governo tem poucos meses, mas transmite sinais de cansaço, desgaste político e falta de iniciativa. A forma como a equipa de Costa caiu na armadilha do atraso dos apoios anti-inflação é tão ingénua politicamente que parece mentira. O Executivo vai ficar com a má fama de insensibilidade social, que, na verdade, é bastante injusta.Possivelmente, o terceiro Governo Costa vai incompatibilizar de vez o eleitorado com as maiorias absolutas.