Bilhete Postal

A antecipação, já para este ano, de parte do aumento legalmente previsto para as pensões no ano que vem cria um problema complexo, se não ao nível legal, pelo menos do ponto de vista ético.É certo que a soma do pagamento extraordinário em outubro com os aumentos de 2023 até pode representar um aumento equivalente ao que a lei determina expressamente.Porém, o problema vai colocar-se no ano seguinte, 2024. Nessa altura, a base sobre a qual vai ser calculado o aumento seguinte é inferior ao que seria se 2023 tivesse o aumento todo assumido, visto que parte dele aconteceu num pagamento único e extraordinário.Já se sabia que a indexação à inflação iria provocar um brutal aumento da despesa com as pensões. Mas a ideia de que se trata de um truque do governo para enganar os pensionistas é imoral, e perigosa sob o ponto de vista da coesão social.