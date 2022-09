Bilhete Postal

O tema queima, de tal forma que pode divorciar qualquer partido da maioria sociológica. Vai daí, Costa sentiu ontem necessidade de voltar a explicar-se, o que é bizarro depois da longa e detalhada conferência de imprensa de segunda-feira.Pelos vistos não chegou, porque foi preciso voltar a falar. Percebe-se. A diabolização de Passos Coelho por parte da geringonça teve no corte das pensões uma etapa fulcral. Ora, deixar generalizar-se a ideia de que o Governo está a sonegar dinheiro aos pensionistas é uma espécie de "quem com ferros mata com ferros morre", aplicado ao PS. Um perigo sistémico para o Executivo.Se a forma como a lei está feita, ao associar o aumento das pensões à inflação, põe em risco a Segurança Social, isso devia ter sido corrigido atempadamente, e explicado à população. Fazê-lo agora é governar à vista. Às vezes, isso dá mau resultado.