Bilhete Postal

Eu, tal como todos os leitores até aos 70 e poucos anos, só conhecemos o Mundo com a rainha Isabel II no trono de Inglaterra.É por isso normal que a notícia seja recebida com o enorme respeito que o percurso ímpar desta estadista justifica, mas também com uma certa incredulidade.Ela aparentava ser eterna, devido à constante presença no nosso quotidiano a que nos habituou ao longo de décadas que mudaram o Mundo.A vida da monarca chega ao fim apenas dois dias depois de nomear uma chefe de Governo que, no início da sua vida política, chegou a defender o fim da monarquia.Essa pequena curiosidade histórica parece simbolizar o grande desafio que a monarquia britânica vai enfrentar a partir de agora.