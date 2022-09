Bilhete Postal

É bem verdade que a coroa faz o rei, ou, como diz o nosso povo que da monarquia já só guarda uma vaga lembrança, é bem certo que o hábito faz o monge.Quem de Carlos tenha sobretudo a imagem das séries recentes, que cruzam ficção com realidade, terá ficado surpreendido com a pose de Estado e com o discurso, a uma vez emotivo e racional, apresentado pelo novo monarca na sua primeira comunicação televisiva. O frágil príncipe fez valer os anos em que se andou a preparar para a tarefa, e falou ao país dizendo um texto em que tudo estava bem arrumado. Agradecimento à estadista que morreu, amor pela mamã, sentido de serviço e promessa de dedicação à causa pública.Depois de anos de especulação em redor da sucessão, as peças do regime encaixaram quase automaticamente. A primeira aparição formal de Carlos III foi um sucesso político.