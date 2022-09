Bilhete Postal

A política está de volta. Isso parece contraditório com a existência de uma maioria absoluta, situação que reduz sempre as arestas do conflito e tende a adormecer a sociedade e a afastá-la do debate. Mas agora é diferente.Apesar do Governo absoluto, a crise, a guerra e a nova força da oposição trazem de volta a clássica dicotomia tese-antítese, o debate permanente que se reflete nos media e que se refletirá no Parlamento, muito em breve. Trata-se de uma realidade que possivelmente resulta da forma como o PS está a lidar com a maioria absoluta, e que arrisca vir a incompatibilizar ainda mais o eleitorado com os governos de um só partido.Seria uma ironia da História se Costa juntasse este dado ao seu legado. Mas o regresso da política é também um sinal do sucesso da nova estratégia confrontacional do líder do PSD. O País passou a ter oposição, e isso é bom para a democracia.