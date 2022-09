Bilhete Postal

Já todos percebemos o que se passou. Primeiro, Costa prometeu o que não podia. Prometeu cumprir a lei dos aumentos das pensões. Quando alguém fez as contas, chegou à conclusão que cumprir a lei daria aumentos insustentáveis para o equilíbrio do Estado.Como a lei perdeu algum valor na nossa vida coletiva, rapidamente se desfez o compromisso. No pacote de apoios, o Governo dividiu o aumento das pensões em dois, para assim poupar milhares de milhões de euros.Imaginaria Costa que ninguém repararia? Quando confrontado com as suspeitas de que estamos perante um truque, o PS ficou com medo do seu momento Taxa Social Única - quando o País saiu à rua e se divorciou de Passos. Agora, o primeiro-ministro tem de se desdobrar em explicações. Domingo foi mais uma, ontem veio outra, e mais haverá. Não seria melhor ter alterado a lei antes de criar esta trapalhada?