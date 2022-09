Bilhete Postal

Dois anos letivos depois, as aulas que agora começam devem representar o regresso a uma certa normalidade educativa, já sem a ameaça da pandemia que afetou escolas, famílias e professores.Foram dois anos que alternaram a suspensão das aulas com mil e uma trapalhadas em redor do ensino à distância, e que depois ainda passaram pela telescola e pelas horas de compensação, as quais, na verdade, nunca supriram as necessidades. Houve de tudo um pouco. Dois anos de pára-arranca no ensino, que arriscam criar uma geração mal preparada e com falhas de aprendizagem.São razões para que todos os atores educativos se empenhem para que tudo corra bem. Só com uma escola de qualidade evitará que os filhos da pandemia cheguem à idade adulta com um enorme handicap educativo.