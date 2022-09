Bilhete Postal

Para quem se habitou a ver os jogadores do FC Porto lutarem até à exaustão, impressionou ver a debilidade da equipa. Uma coisa é o campeão português ser goleado pelo Bayern, Liverpool ou Real Madrid. Outra bem diferente é a demonstração de mediocridade frente ao simpático, porém frágil, Brugge.Desapareceu da face da Terra aquilo que se costuma chamar "jogar à Porto", conceito mítico para a tribo do futebol lusitano. Décadas de comissões milionárias e de gestão ruinosa foram desnatando e encolhendo o dragão.À crise desportiva do FC Porto soma-se agora a crise moral. Fenómenos de violência e de criminalidade, associados às claques, têm-se apropriado de forma abusiva do nome da instituição. O ataque selvagem ao treinador e à sua família é um perigoso passo rumo à implosão que ameaça o clube.