Bilhete Postal

Um tempo de maioria absoluta, as sondagens são uma forma relevante que o eleitorado tem para se manifestar. Os números do barómetro deste mês, que hoje começamos a divulgar, constituem um facto político importante, e que vai seguramente ser analisado com toda a cautela pelos principais diretórios partidários.A avaliação da forma como o Governo enfrenta a crise da inflação provoca o primeiro movimento significativo nas placas tectónicas do eleitorado. As opiniões sobre o Governo e o pacote anticrise desgastam o PS e reforçam a oposição de direita. Se os números gerais são relevantes, ainda mais o são quando analisamos o detalhe.As opiniões mais negativas vêm dos mais idosos. Quanto mais velhos, mais os eleitores estão sentidos com o Governo. Será isso prenúncio de um divórcio grisalho do PS? É cedo para o dizer. Mas os receios dos socialistas vão hoje ficar seguramente mais acentuados.