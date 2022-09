Bilhete Postal

Depois de casa roubada, trancas à porta. Depois de o Presidente Marcelo ter dito ao país, através do Correio da Manhã de sexta feira passada, que era preciso apresentar as contas da segurança social, eis que o governo vem a terreiro para dizer uma coisa simples. Aumentar as pensões na medida da inflação rebentaria com o equilíbrio do sistema até ao fim da década.O mesmo é dizer que cumprir a lei seria ruinoso. Vamos por partes: salvaguardar o equilíbrio é um valor essencial. Se o problema tivesse sido explicado desde o início, provavelmente todos nós entenderíamos, e talvez aplaudíssemos, sobretudo agora que até a Alemanha já prevê recessão logo no inverno.O problema foi o método-cortar, apregoando bónus, dar gato, chamando-lhe lebre. Parafraseando um almirante de outros tempos- não gostamos de ser enganados. Chateia-nos!