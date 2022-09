Bilhete Postal

Ninguém quer correr o risco de descobrir se as armas nucleares russas funcionam de forma mais eficaz do que o seu exército clássico.Porém, o simples facto de uma nação como a Rússia ter ao leme alguém capaz de ameaçar o mundo com uma guerra atómica é fator mais do que suficiente para desfazer qualquer dúvida sobre esta guerra.Haja o que houver, Putin tem de perder. Putin, e não a Rússia, porque há uma diferença substancial, e a Rússia há de reerguer-se.Mas a ameaça nuclear também amedronta, seguramente, os círculos íntimos do poder da oligarquia de Moscovo.E, nesta fase, é justamente em Moscovo que reside a esperança de vir a ser colocado um ponto final na loucura de Putin.Se ainda restar alguma racionalidade, o discurso de ontem foi o primeiro passo nessa direção.