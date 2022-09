Bilhete Postal

Quase 6 meses depois da tomada de posse dos 230 deputados eleitos pelos portugueses, a Assembleia da República continua com apenas dois vice-presidentes eleitos, dos quatro que já deviam ter sido escolhidos.Contrariando a prática parlamentar da democracia, o PS voltou ontem a votar contra o vice-presidente proposto pelo partido Chega, o terceiro mais votado nas eleições legislativas. Sejamos claros: não há absolutamente nenhum risco para a democracia resultante da eleição de um vice-presidente do parlamento indicado pelo partido Chega.A opção do PS de votar sistematicamente contra todos os nomes propostos resulta unicamente de mera tática política: criar um problema ao PSD, e unir a esquerda em redor de uma ilusória resistência à extrema-direita.Pelo contrário: obrigar o Chega a assumir as suas responsabilidades é a única forma de provar, ou não, a vacuidade política do partido. Tudo o resto é mera mercearia do PS.