Bilhete Postal

Convergência, disse Costa. Acolhimento generalizado, respondeu Montenegro. Vai em grande harmonia a negociação entre o PS e o PSD para decidir a localização do novo aeroporto. Só o ar macambúzio e sorumbático com que Pedro Nuno Santos se engalanou, ontem à tarde, para aparecer ao lado do primeiro-ministro, na conferência de imprensa final, destoou deste cenário cor-de-rosa.O que se compreende. Afinal de contas, o ministro começou por resolver o aeroporto por simples despacho, e acaba agora como mero executante de uma decisão tomada pelos chefes, qual menino tolerado na mesa dos grandes.Costa mostrou algum deleite na forma como acentuou esta ferida - perguntado se, desta vez, a decisão foi consensual, o primeiro-ministro não encontrou melhor forma de emoldurar a cara contrariada do ministro do que ripostar com um gélido "o ministro está aqui… a acompanhar." Esta relação já teve melhores dias.