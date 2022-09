Bilhete Postal

A política portuguesa está transformada numa valsa a três tempos.O primeiro tempo é o andamento imparável de Marcelo, que passou ao ataque assim que sentiu a fragilidade do adversário.O Presidente aproveita cada aparição pública para insistir nos alertas sobre a incerteza, a crise de dimensão incalculável e as dificuldades que a economia vai atravessar.Depois, entra o primeiro-ministro, compasso mais frágil, mas sempre no seu jeito otimista. Costa, o Fazedor. Obras, TGV, pensões, subsídios e o que mais se há de ver.Mas Costa parece navegar contra a corrente. Quando o Governo e o PS entram em ação, logo surge o rol de balbúrdias, omissões, erros e descoordenações.Até na mera atuação parlamentar, sempre enquadrada na maioria supostamente confortável, é difícil perceber o que se passa no interior deste Executivo desgovernado.