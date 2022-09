Bilhete Postal

Quem acompanhasse, mesmo que de forma distraída, o debate parlamentar de ontem seguramente que chegaria a uma conclusão simples. A vantagem de Costa, no atual quadro político, baseia-se em grande parte na assimetria parlamentar.O governo tem a esquerda anulada, arrastando-se num espetáculo confrangedor. Além do PCP, também o Bloco, mesmo sem a ferida do apoio à Rússia, está numa posição dificílima e comete um erro trágico ao não mudar de liderança.Mas o primeiro-ministro tem à direita um cenário ideal. O Chega e a Iniciativa Liberal aparecem todos os dias em força, enquanto o PSD está reduzido a uma bancada muito frágil. Assim não vai ser fácil conquistar o palco.Nota final para duas grandes revelações de Costa, ontem à tarde: o chefe de governo garantiu que não trabalha com nenhum cenário de recessão, e que Portugal vai continuar a crescer, mesmo a menor ritmo. Boas notícias.