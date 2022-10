Bilhete Postal

Havia uma dessintonia entre o que se ouvia de amigos brasileiros, a mera lógica das coisas e as sondagens. Bolsonaro pode ser um truculento com ares ditatoriais (só ares, porque pensamento gosta de evitar expô-lo em demasia).Mas a classe média, preocupada com a segurança, encara com receio o regresso de Lula. E assim, em mais uma lição de ciência política, sempre que há um confronto entre as sondagens e a realidade as sondagens perdem. E estão a perder muito.Mas Bolsonaro pode ter atingido o teto do seu eleitorado. A segunda volta será mais fácil para Lula.Porém, nos próximos dias a campanha vai apertar, e o presidente ensaiará a aproximação ao eleitorado central e aos pobres. Bolsonaro gosta de se apresentar como herdeiro de Trump. Tentará evitar o que considera ser a última fragilidade do magnata americano: a derrota nas urnas.