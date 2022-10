Bilhete Postal

Não passarão. Diz o nosso querido Manuel Fonseca que os governos devem explicar aos povos que estamos numa guerra pela liberdade. Como sempre, deixou-nos a pensar. Ora, com a devida vénia, parece-me cada vez mais que é ao contrário.Somos nós, o povo, quem tem de explicar aos governos cada vez mais frágeis que não admitiremos falhas na defesa do ocidente e do nosso modo de vida. Não passarão os governos cada vez mais incapazes de planear o longo prazo, de contrariarem as modas, as redes sociais, e os lugares comuns que envenenam o nosso espaço público.É a nós, o povo, que cabe guardar a liberdade. Não admitiremos tibiezas na luta contra a nova encarnação do mal que nos quer destruir. Meu caro Manuel: nós, o povo, sabemos bem o que está em jogo. Mas, por todo o ocidente, governos fracos farão fraca a forte gente. Não passarão!