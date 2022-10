Bilhete Postal

Atendendo à tragédia no aeroporto com um cidadão ucraniano, talvez o lugar não seja o mais bem escolhido, mas a candidatura de Eduardo Cabrita à direção executiva do Frontex é uma boa notícia para Portugal, e não deve ser pretexto para qualquer espécie de ajuste de contas nem deve ser avaliada pelo preconceito.O antigo ministro da administração Interna foi a primeira vítima do desnorte político que afetou o Governo anterior, e que acabou por contaminar o seguinte. A forma como reagiu a duas tragédias, a morte de Ihor Homeniuk e o acidente na A6, não esteve à altura do prestígio do Estado, mas a permanência no cargo acabou por prejudicá-lo para lá do razoável. Foi um erro forçado pela lealdade.Agora, ele é um dos 6 candidatos ao lugar, tem competência técnica e jurídica, e pode garantir para Portugal um lugar de relevo. Merece o apoio do Governo, que lhe deve esse serviço.