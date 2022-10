Bilhete Postal

Leio as 13 páginas do chamado "acordo de médio prazo", ontem assinado entre Governo, patrões e a UGT, e nota-se sobretudo algum cuidado na assunção de medidas concretas, tirando o salário mínimo, os aumentos pedidos aos empresários e um conjunto de ideias gerais ao nível fiscal, das pequenas e médias empresas, da agricultura e do preço da energia.Porém, o simples facto de a Concertação Social ter um acordo assinado por todos, tirando a tradicional ausência da CGTP, é uma boa notícia para o Governo, e um sinal de esperança para os trabalhadores por conta de outrem, que precisam de ver os seus salários aumentados.Os patrões não quiseram ficar de fora, para não correrem o risco de virem a ser responsabilizados se no final tudo correr mal na economia e o acordo não passar de mera manifestação de boas intenções. Porque de boas intenções está sempre uma crise económica cheia.