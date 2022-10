Bilhete Postal

No dia do Orçamento do Estado, o PS decidiu avançar com uma proposta para autorizar as crianças a escolherem nome, roupa e as casas de banho que entenderem ser mais adequados ao seu sentimento de género (ver o CM de ontem). Ou seja, uma criança chamada Laura pode dizer na escola que quer ser Afonso, ou o Francisco pode optar por ser chamado de Amélia.



Tudo isto seria bizarro se não fosse trágico. E não só pela forma como tratamos as nossas crianças, nem pelos traumas que estamos a proporcionar a pais e filhos. O pior de tudo é que esta proposta vem do PS. Ora, o PS é um partido moderado, estruturante da democracia, e desde o 25 de Abril que ganha muitas eleições porque os portugueses consideram-no o partido certo para resolver com tranquilidade e sem extremismos os nossos problemas coletivos. Quererá travestir-se de Bloco?

