Bilhete Postal

Há uma relevantíssima decisão do Governo vertida no Orçamento do Estado para o próximo ano. Aprofundar a trajetória de abaixamento da dívida é uma boa notícia, que deve ser elogiada, e que será, a concretizar-se, um legado virtuoso do ministro Medina nas Finanças, se nenhum outro se lhe juntar.Retirar o Estado português do radar das maiores dívidas públicas do Mundo parece uma medalha de latão ao peito, só para enfeitar. Pelo contrário. É muito mais do que isso. Trata-se de reduzir o risco de virmos a ser apanhados em nova crise de financiamento, de controlar o perigo de vermos a despesa com juros disparar para lá do suportável.No passado recente, tudo isso acabou em resgate financeiro, com a inevitável sequência de sofrimento coletivo. Todos nos lembramos. Transformemos a redução de dívida na nova tradição das finanças públicas.