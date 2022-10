Bilhete Postal

Caso que hoje revelamos é um dos mais escabrosos entre todos os escândalos vindos a público no âmbito da investigação aos abusos sexuais na Igreja Católica. A história do envolvimento de um padre com uma menina de 12 anos que acaba por engravidar entra no campo da pedofilia, e deve ser investigada até ao fim. Doa a quem doer, como se diz no jornalismo desta casa.No fundo, investigada até ao fim como todas as suspeitas que apareceram ou venham a aparecer, e era seguramente isso que queria dizer o Presidente Marcelo, quando foi mal interpretado, na rapidez das redes sociais. Antes que seja tarde demais, é urgente a Igreja portuguesa encontrar um líder impoluto, respeitado, e acima de qualquer suspeita. Que possa fazer uma rápida limpeza ética e moral, afastando todas as vozes tóxicas. Caso contrário, os fiéis vão continuar a fugir, magoados, e com razão.