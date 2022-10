Bilhete Postal

Privatiza, desprivatiza, injeta milhões, reestrutura, injeta mais milhões, volta tudo ao início. Toda esta interminável odisseia em redor da TAP teve uma vantagem.Aos poucos, os portugueses, que gostavam genuinamente da sua transportadora aérea, perceberam que se tratava de um amor não correspondido. Era suposto salvar uma empresa com o esforço e, sobretudo, os impostos de todos, e afinal de contas estamos a meio caminho de fazer da TAP a nova banca que nos levará de novo à ruína. Porém, a complexidade do problema exige que se evitem as piadas fáceis.O mesmo Governo que diabolizava a venda da empresa diz agora que só assim a podemos salvar. Passemos, em defesa do interesse nacional, por cima dessa contradição. Exijamos, em troca da nossa anuência, que desta vez não haja recuos, nem cedências a sindicatos, partidos ou intelectuais. Vendam a TAP, e pronto! Não nos metam em mais despesas.