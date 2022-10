Bilhete Postal

A escolha do conselho regulador dos media é sempre um momento de difícil consenso entre os maiores partidos do regime. O facto de a ERC se constituir, muitas vezes, como uma espécie de tribunal do jornalismo, em vez de zelar pelo cristalino cumprimento das regras, levanta amiúde o espectro dos juízos censórios.Em linguagem futebolística, falta uma ERC que arbitre à inglesa, ou seja, que deixe os cidadãos informados fazerem as suas escolhas livres, cabendo ao regulador intervir apenas em momentos relevantes de salvaguarda do equilíbrio democrático.Ora, a eventual indicação de alguém como Arons de Carvalho, que funcionou como extensão do poder de Sócrates, dará um sinal de que o controlo dos diretórios partidários se irá agravar. Cabe à sociedade civil pugnar, junto dos partidos, por uma visão moderna dos media na sociedade democrática.